Яценюк: нема коаліції – нема уряду

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що без існування коаліції неможлива діяльність уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, існування коаліції є обов’язковою нормою Конституції України.

Він зауважив, що якщо у стінах парламенту після розпаду коаліції не формується нова, то Президент України має право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

«Коаліція – інструмент несення відповідальності за уряд, який сформований цією коаліцією. Нема коаліції – нема уряду», - сказав А.ЯЦЕНЮК.