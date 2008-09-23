Мороз: генерал Пукач перебуває у США

Колишній керівник Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України генерал Олексій ПУКАЧ, якого розшукують українські правоохоронні органи у зв`язку з убивством журналіста Георгія Гонгадзе, перебуває, за неофіційними даними, у США.

Про це заявив лідер соціалістів Олександр МОРОЗ сьогодні після надання свідчень у Генеральній прокуратурі у справі Г.Гонгадзе, повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

О.МОРОЗ вийшов з Генпрокуратури о 10.15, пробувши на допиті 1 годину, зазначили в прес-службі. За словами О.МОРОЗА, допит проводив слідчий ХАРЧЕНКО, який вів справу сумлінно. Лідер СПУ сказав, що це не той слідчий, з яким він спілкувався в 2000-2001 році.

"Мені здалося, що він робить свою справу сумлінно, ставив професійні запитання, поводився дуже коректно, проте нічого нового не пролунало", - зазначив О.МОРОЗ.

Лідер СПУ сказав, що він порадив Президентові Віктору ЮЩЕНКУ подзвонити своєму американському колезі Джорджу БУШУ та домовитися про проведення в Америці аудіоекспертизи плівок майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, оскільки, на думку О.МОРОЗА, на них містяться факти, які можуть пролити світло на замовників і організаторів викрадення та вбивства Г.Гонгадзе.

Як повідомлялося, Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винуватими у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.