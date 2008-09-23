Герман здала Портнова з потрохами

Заступник голови фракції БЮТ Андрій Портнов стверджує, що БЮТ не веде жодних переговорів з Партією регіонів ні щодо створення коаліції, ні щодо кандидатури майбутнього спікера парламенту.

За словами Портнова, переговори щодо нового спікера ще не розпочиналися, оскільки Верховна Рада досі не прийняла відставку Арсенія Яценюка.

"Блок Юлії Тимошенко не розглядав кандидатури на посаду голови Верховної Ради, тому що зараз там нема вакансій. Там працює Арсеній Яценюк. Наша політична сила ще навіть не ухвалювала рішення про задоволення його заяви про відставку. Тому ані сьогодні, ані завтра це питання у Верховній Раді розглядатися не буде", - сказав він.

Портнов також заперечив твердження про те, що БЮТ веде консультації з Партією регіонів про створення коаліції.

"Ми не ведемо жодних переговорів", - сказав він.

У свою чергу "регіоналка" Ганна Герман, коментуючи цю заяву Портнова, сказала:

"Ви знаєте, я так часто зустрічаю пана Портнова у нас на Липській (де знаходиться офіс Партії регіонів), то якщо він приходить туди лише пити каву, тоді, мабуть, на Липській у Києві найкраща кава".

"Або, можливо, він має там якусь симпатію, що так часто до нас приходить. Бо я часто з ним вітаюся у себе в офісі".

Як відомо, раніше БЮТівець Андрій Кожем’якін заявив, що БЮТ розпочав консультації з Партією регіонів, Блоком Литвина і частиною НУ-НС.

Українська правда