Тимошенко боїться, що вона буде беззубою і сліпою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністрові аграрної політики Юрієві МЕЛЬНИКУ терміново підготувати проекти постанов і розпоряджень Кабінету міністрів, а також законопроекти щодо забезпечення родючості сільськогосподарських земель і контролю їх використання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення голові МінАП прем`єр дала сьогодні на нараді, присвяченій питанням родючості земель сільськогосподарського призначення.

За словами прем`єра, ці документи планується схвалити на завтрашньому засіданні Кабміну і винести на розгляд Верховної Ради у п`ятницю, 26 вересня.

Під час наради Ю.ТИМОШЕНКО висловила занепокоєння щодо родючості земель сільгосппризначення, а також відзначила відсутність чіткого механізму контролю дотримання норм забезпечення родючості земель.

«Якщо у вас щось залишилося, що не розглянуто на засіданні уряду (документи, що стосуються родючості та контролю сільгоспземель – УНІАН), я прошу завтра, незважаючи на те, є там візи чи ні. Я прошу, Юрій Федорович, сьогодні у вас є день і ніч – все дошліфувати і внести завтра на засідання уряду як пріоритетні питання, тому що я боюся, що у нас пройде ще одна посівна кампанія, і ми будемо з вами безрукими, беззубими і бачити нічого не будемо і не матимемо відповідальності такої, як потрібно, якщо люди не так використовують сільськогосподарські землі, як це передбачено правилами, законами і нашими нормативними актами», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр доручила Ю.МЕЛЬНИКУ до 26 вересня підготувати весь пакет законопроектів, що стосуються контролю дотримання родючості сільгоспземель, відповідальності за це, для внесення у ВР. Вона доручила міністрові спільно з депутатами-аграріями забезпечити розгляд цих законопроектів у профільному комітеті у четвер, 25 вересня.

«Я не думаю, що аграрії в парламенті відмовляться у четвер зібратися. Я думаю, що вони, на відміну від прем`єра, який не є навіть приблизно професіоналом у цій сфері, можуть прочитати ці законопроекти і знати, і визначити, що це правильно, і це треба приймати. На п`ятницю, якщо буде рішення комітету, ми готові винести (ці законопроекти – УНІАН) і прийняти в першому, другому, в третьому читанні – залежно від якості підготовлених документів», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності посилення контролю і відповідальності за дотримання правил використання земель сільгосппризначення.

«Якщо порушені правила сівозміни, будь ласка, потрібно переорати поле, і щоб ніхто доходу на горі української сільськогосподарської землі не одержував. І щоб це стало правилом раз і назавжди. Щоб знали - якщо порушили, тобто відповідальність, причому невідворотна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.