Тимошенко проведе засідання Кабміну

24 вересня о 10.00 почнеться чергове засідання Кабінету Міністрів України. Як повідомили УНІАН в управлінні зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів, засідання відбудеться в Будинку уряду, вхід – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й і 3-й під`їзди, 7 поверх. Акредитація представників ЗМІ відбувається до 17.00 23 вересня за тел.: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.

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