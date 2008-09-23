Ющенко не виключає, що Росія відключить газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що в подальшому може повторитися ситуація з відключенням газу для України.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання представників Національного географічного товариства США та Ради зовнішніх зносин у Нью-Йорку.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО на запитання, чи не боїться він повторення ситуації з відключенням газу, відповів: “я не боюсь, але остерігаюсь”.

В ході зустрічі В.ЮЩЕНКО зауважив, що Європейський Союз сьогодні немає єдиної стратегії щодо газового ринку. “Сьогодні газовий ринок будується на двосторонніх стосунках, поки Європа не вміє говорити одним голосом – відтак немає правил, єдиної позиції, прогнозованості”, - наголосив Президент. На його думку, від цього Європа багато втрачає.

В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості вироблення такої позиції в тому числі й щодо країн-транзитерів. Глава Української держави висловив сподівання, що на Бакинському енергетичному самміті, який відбудеться через декілька тижнів, така стратегія з’явиться: “На бакинському енергосамітті ми сформуємо документ, який би міг стати невід’ємною частиною енергетичної хартії” .

Крім того, велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив євроатлантичним прагненням України. Він назвав безальтернативним шляхом інтеграцію нашої країни до Європейських структур.

Також він торкнувся і відносин України з Росією. Він підкреслив, що буде робитиме все, як Президент, щоб між країнами був діалог.