Пентагон: загрозу від концентрації сил Росії на кордоні з Україною перебільшують

Про це заявив речник Міністерства оборони США капітан Джефф Дейвіс.

При цьому він додав, що у Вашингтоні занепокоєні дедалі гострішою риторикою з боку і Москви, і Києва, передає Радіо Свобода.

«Нас непокоїть те, що Росія далі окупує Крим, нас непокоїть підвищення рівня насильства на сході України, – заявив він. – Але ми не бачимо того «єдинорога», якого вистежує багато хто, – тієї ідеї, що має статися якесь масове короткотермінове нарощування сил чи пересування військ».

«Гадаю, що пересування, які ми спостерігаємо, пов’язані з майбутніми навчаннями, і ми не бачимо такого масового нарощування сил, на яке натякали», – наголосив речник.

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Він додав, що США продовжують уважно відстежувати ситуацію.

Як повідомлялося, 18 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що не виключає повномасштабного вторгнення Росії до України і попередив про можливість запровадження в такому разі воєнного стану.

Останніми днями відбулося значне загострення ситуації в Україні на східному фронті, де російсько-терористичні сили знову почали масово застосовувати важке озброєння для обстрілів позицій українських військ, у тому числі тилових, і населених пунктів, підконтрольних Києву.

Також останнім часом Москва почала нагнітати напруженість в окупованому Криму, куди перекинула значну кількість своїх військ та озброєнь і заявила про нібито викриту спробу Києва влаштувати на півострові «теракти», на що пообіцяла «належним чином відповісти».

Крім того, останнім часом Росія концентрує значну кількість військ на східних кордонах України, заявляючи, що йдеться про щорічні військові навчання.