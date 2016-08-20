Порошенко та Кіска скоординували позиції перед неформальним євросамітом у Словаччині

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час телефонної розмови глав держав.

Порошенко подякував президентові Словаччини за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та поінформував про розвиток ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим та на Донбасі.

Під час розмови було наголошено на важливості продовження зусиль, в тому числі і в рамках «нормандського формату», з метою виконання Росією Мінських домовленостей, передусім у безпековій сфері.

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Президент України відзначив ефективність солідарності ЄС проти агресії Росії та наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС проти РФ до повного виконання Москвою взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу.

Сторони також обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та міжнародного співробітництва.

Глава держави висловив надію на підтримку Словаччини, як головуючої в ЄС країни, України на євроінтеграційному шляху, зокрема у контексті ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян та енергетичної солідарності з Україною.

Глави двох держав обговорили також співробітництво України і Словаччини в рамках міжнародних організацій.

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Як повідомляв УНІАН, 2-3 вересня у столиці Словаччини Братиславі заплановано провдення неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

За даними дипломатичного джерела, міністри обговорять підходи стосовно подальшого продовження санкцій проти Росії.