В ЄС обговорять підходи у питанні продовження санкцій проти Росії

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило дипломатичне джерело.

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Зокрема, таке обговорення пройде в рамках неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich), яке відбудеться 2-3 вересня у Братиславі, столиці Словаччини, яка зараз головує в ЄС. Для обговорення винесено питання: «Виконання Мінська та шлях вперед».

За словами співрозмовника агентства, дискусія буде зосереджена на тому, як продовжувати санкції проти Росії, «якою має бути філософія такого продовження». «Також ця дискусія буде підготовкою для подальшого формального рішення міністрів, яке буде ухвалено пізніше», - додав дипломат.

При цьому він наголосив, що наразі є потреба «побачити, якою є позиція держав-членів щодо цього питання та його прив’язки до Мінського процесу».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції проти Росії за її дії в Україні.

1 липня ЄС затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.