Нуланд зустрілася в Москві з "сірим кардиналом" Сурковим

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Москві, передає LB.ua.

"Нуланд відвідала Москву 23 червня для проведення консультацій з російськими офіційними особами щодо ситуації в східній частині України і подальшим крокам з реалізації Мінських домовленостей в підтримку "нормандського процесу". Російську делегацію очолив помічник президента Владислав Сурков", - йдеться в повідомленні.

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Сурков вважається куратором "ДНР" і "ЛНР" в керівництві РФ. Йому був заборонений в'їзд в Україну з березня 2014 року.

Сурков і російські силовики під його керівництвом регулярно відвідували Київ, Донецьк та Крим протягом 2013-2014 років. Офіційно візит російських силовиків оформлявся як "відрядження співробітників ФСБ в дружнє СБУ".

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Восени 2015 року народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що в Росії вирішили змінити кремлівського керівника проекту "Новоросія". За його даними, курувати "ДНР" і "ЛНР" в Росії замість Владислава Суркова було доручено заступнику голови уряду РФ Дмитру Козаку.

Як повідомляв УНІАН, після провалу проекту "Бессарабія" в Москві йде запекле протистояння між "групою ФСБ" і "групою Суркова", якій підпорядковувалися одеські сепаратисти, розповів голова СБУ Василь Грицак.