Єльченко розповів, що допомогло не допустити військового загострення у Криму після провокації ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.

"Ви знаєте, відсутність розвитку ситуації це і є результат. Я не хочу перебільшувати нашу роль у Раді безпеки, але те, що після того випадку нічого не трапилося гіршого, можливо, тому, що їм не було що відповісти, і вони зрозуміли, що далі продовжувати цей, скажімо, провокаційний трек не має сенсу. Тому що їм ніхто не повірив, і якби, наприклад, через день, через два, якби ми не підняли це питання в Раді безпеки... в понеділок, можливо, був би якийсь розвиток і військовий", - заявив Єльченко.

"Так що я думаю, що це і є результатом активного використання тих важелів, які у нас є. Тобто, якщо б ми не були членами Ради безпеки, я думаю, що нам було б набагато важче", - сказав Єльченко.

Читайте такожПостпред України в ООН: гібридні війни ведуться Росією й проти інших країн

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Єльченко висловив сподівання, що консультації в Радбезі ООН вплинуть на РФ з метою уникнення загострення ситуації.

10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко, своєю чергою, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив він.

Наступного дня глава Української держави доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.