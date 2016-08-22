Єльченко розповів, що допомогло не допустити військового загострення у Криму після провокації ФСБ
Голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко впевнений, що дипломатичні важелі допомогли не допустити військового загострення ситуації довкола Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.
"Ви знаєте, відсутність розвитку ситуації це і є результат. Я не хочу перебільшувати нашу роль у Раді безпеки, але те, що після того випадку нічого не трапилося гіршого, можливо, тому, що їм не було що відповісти, і вони зрозуміли, що далі продовжувати цей, скажімо, провокаційний трек не має сенсу. Тому що їм ніхто не повірив, і якби, наприклад, через день, через два, якби ми не підняли це питання в Раді безпеки... в понеділок, можливо, був би якийсь розвиток і військовий", - заявив Єльченко.
"Так що я думаю, що це і є результатом активного використання тих важелів, які у нас є. Тобто, якщо б ми не були членами Ради безпеки, я думаю, що нам було б набагато важче", - сказав Єльченко.
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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Єльченко висловив сподівання, що консультації в Радбезі ООН вплинуть на РФ з метою уникнення загострення ситуації.
10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
Президент України Петро Порошенко, своєю чергою, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.
«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив він.
Наступного дня глава Української держави доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.