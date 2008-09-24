Блок Литвина назвав свої принципи щодо державного суверенітету
Дивитися треба вперед, а не назад
Блок Володимира Литвина готовий розглянути пропозиції щодо принципів формування нової коаліції, які "пропонуються фракціями (парламентськими - УНІАН), а не окремими їх складовими".
Про це ідеться у переданій УНІАН заяві від імені голови фракції “Блок Литвина” у Верховній Раді Володимира ЛИТВИНА у відповідь на звернення голови партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА щодо програмних принципів нової парламентської коаліції, запропонованих НСНУ.
Як зазначається у документі, "вважаємо за можливе і потрібне розглядати пропозиції щодо принципів формування нової коаліції, які пропонуються фракціями, а не окремими їх складовими".
Крім того, "якщо відповідально вести діалог щодо формування нової коаліції, то слід говорити про завдання її наступної діяльності, а не акцентувати увагу на проблемах попередньої коаліції", вважають у фракції Блоку Литвина.
Водночас члени фракції, "поважаючи політичну лінію партії НСНУ", висловлюють свої міркування щодо її бачення захисту державного суверенітету України:
- Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, зокрема принципу територіальної цілісності держав – без будь-яких винятків;
- Україна поділяє план «Саркозі-Медвєдєва» з урегулювання кавказького конфлікту;
- питання умов перебування Чорноморського флоту на території України врегульовується двосторонніми міжурядовими угодами;
- після завершення перебування ЧФ на території України не допускається розташування в ній іноземних військових баз;
- входження України в міжнародні військово-політичні союзи виключно за результатами всеукраїнського референдуму.
Разом з тим у фракції Блоку Литвина вважають за доцільне для захисту демократії в Україні повністю скасувати інститут недоторканності високопосадоців, здійснити повну інвентаризацію земель в Україні та кадастрову оцінку земель, створити Державний земельний банк.
Крім того, у заяві говориться, що "інші пропозиції, ініційовані партією, не викликають принципових заперечень, проте потребують конкретизації щодо механізмів та термінів реалізації".
"Фракція налаштована на продовження діалогу, узгодження принципів діяльності нової коаліції, які б не розсварювали, а консолідували Україну", - підкреслюється у документі.
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на засіданні Погоджувальної ради ВР лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В.КИРИЛЕНКО передав фракціям Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.