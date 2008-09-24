Блок Литвина назвав свої принципи щодо державного суверенітету

Блок Володимира Литвина готовий розглянути пропозиції щодо принципів формування нової коаліції, які "пропонуються фракціями (парламентськими - УНІАН), а не окремими їх складовими".

Про це ідеться у переданій УНІАН заяві від імені голови фракції “Блок Литвина” у Верховній Раді Володимира ЛИТВИНА у відповідь на звернення голови партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА щодо програмних принципів нової парламентської коаліції, запропонованих НСНУ.

Як зазначається у документі, "вважаємо за можливе і потрібне розглядати пропозиції щодо принципів формування нової коаліції, які пропонуються фракціями, а не окремими їх складовими".

Крім того, "якщо відповідально вести діалог щодо формування нової коаліції, то слід говорити про завдання її наступної діяльності, а не акцентувати увагу на проблемах попередньої коаліції", вважають у фракції Блоку Литвина.

Водночас члени фракції, "поважаючи політичну лінію партії НСНУ", висловлюють свої міркування щодо її бачення захисту державного суверенітету України:

- Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, зокрема принципу територіальної цілісності держав – без будь-яких винятків;

- Україна поділяє план «Саркозі-Медвєдєва» з урегулювання кавказького конфлікту;

- питання умов перебування Чорноморського флоту на території України врегульовується двосторонніми міжурядовими угодами;

- після завершення перебування ЧФ на території України не допускається розташування в ній іноземних військових баз;

- входження України в міжнародні військово-політичні союзи виключно за результатами всеукраїнського референдуму.

Разом з тим у фракції Блоку Литвина вважають за доцільне для захисту демократії в Україні повністю скасувати інститут недоторканності високопосадоців, здійснити повну інвентаризацію земель в Україні та кадастрову оцінку земель, створити Державний земельний банк.

Крім того, у заяві говориться, що "інші пропозиції, ініційовані партією, не викликають принципових заперечень, проте потребують конкретизації щодо механізмів та термінів реалізації".

"Фракція налаштована на продовження діалогу, узгодження принципів діяльності нової коаліції, які б не розсварювали, а консолідували Україну", - підкреслюється у документі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на засіданні Погоджувальної ради ВР лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В.КИРИЛЕНКО передав фракціям Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.