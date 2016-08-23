Запланований президентом Польщі візит до України свідчить про бажання продовжувати співпрацю - Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-клубу після наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні в Києві.

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"Нам потрібно продовжувати співпрацю (між країнами). Тим паче, що бажання і підстави для такої співпраці і грунт для такої співпраці між Україною і Польщею є. І найближчим таким доказом цього стане візит президента Польщі, який запланований буквально на післязавтра, на середу, - для участі у святкування 25-ліття Незалежності України", - сказав Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що президенти України і Польщі на День незалежності України 24 серпня оголосять спільну політичну декларацію.

Раніше, 22 липня, Сейм Польщі проголосував за постанову, якою визнав події на Волині у 1943-45 роках "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

У Міністерстві закордонних справ України висловили жаль у зв’язку з ухваленням Сеймом Польщі цієї постанови. А в Комітеті Верховної Ради у закордонних справах розцінили рішення Сейму щодо Волинської трагедії як "провокативну акцію націоналістичних сил в Республіці Польща", що свідомо "спрямована на підрив дружньої атмосфери українсько-польських взаємин".