Порошенко і Дуда виступлять зі спільною заявою на День Незалежності України

Як повідомляє Польське радіо з посиланням на міністра у канцелярії президента Польщі із закордонних питань Кшиштофа Щерського, з нагоди 25-річчя незалежності України буде спільна політична декларація польського та українського президентів.

Дуда 24 серпня приїде до Києва, де візьме участь у відзначенні Дня незалежності України.

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Як сказав Щерський, у декларації буде наголошено на важливості здобуття Україною незалежності та польському внеску у неї.

Крім того, підсумовуючи рік президентства Дуди, Щерський зауважив, що пріоритетом його роботи впродовж цього року було збільшення рівня безпеки Польщі у рамках Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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Президентський міністр додав, що, попри думку скептиків, варшавський саміт НАТО, який проходив 8-9 липня 2016 року, перевершив рішення попереднього саміту Альянсу в Ньюпорті (Вельс), змінив формулу безпеки в центрально-східній Європі завдяки присутності додаткових сил в регіоні.

«Президент підніс рівень безпеки на вищий рівень», - сказав Щерський.

Він додав, що на перешкоді до реалізації цієї мети стояли три потенційні загрози: спроба розбити єдність в центрально-східній Європі, «ізоляція Польщі як проблематичної країни» та демонстрація відсутності єдності в НАТО.

Як підсумував Щерський, усі три перешкоди вдалося подолати завдяки активності президента Дуди.