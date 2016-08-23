Реформатор Совсун звільнилася з Міносвіти

"Це були важкі, виснажливі та надихаючі 2,5 роки, повні перемог і поразок, щирої людської дружби і таких же щирих людських зрад! Мою заяву про звільнення сьогодні підтримав Кабмін", - написала Совсун у Facebook.

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Як пише Lb.ua, Совсун прийшла в Кабмін в 2014 році разом з Сергієм Квітом, який перейшов на посаду міністра освіти з посади президента Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

31-річна Інна Совсун - старший викладач кафедри політології НаУКМА.

В 2005 році отримала ступінь бакалавра політології НаУКМА. Магістерську програму продовжила по тому ж напрямку і отримала диплом магістра політології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2006-2007 рр. навчалася в університеті Лунда (Королівство Швеція), де отримала звання магістра європейської політики.

Займалася дослідженням вищої освіти і науки. До призначення на посаду в міністерстві очолював некомерційну громадську організацію "Центр дослідження суспільства", одним з ключових напрямків роботи якої є аналіз освітньої політики. У 2009 році працювала менеджером освітніх проектів Громадянської мережі ОПОРА".