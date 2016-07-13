Путін знову провів телефонну розмову з Олландом та Меркель

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Офіційний представник французького уряду Стефан Ле Фоль повідомив, що Франсуа Олланд провів телефонні переговори з російським колегою Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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"Вони були присвячені темі українського кризи", - сказав він. "Час проведення засідання ради міністрів Франції було скорочено у зв'язку з виниклою у президента Олланда необхідністю провести розмову по телефону з президентом Володимиром Путіним і канцлером Ангелою Меркель", - зазначив Ле Фоль.

Нагадаємо, 8 липня президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд наголосили на необхідності інтенсифікації переговорів у різних форматах для повного виконання Мінських угод. Про це йшлося під час телефонної розмови трьох глав держав.

Тоді Путін звернув увагу на "провокаційний характер дій українських військ на південному сході". "У цьому зв'язку президент Росії закликав співрозмовників більш активно впливати на українську сторону, в тому числі у ході майбутніх контактів з Петром Порошенком у Варшаві, для забезпечення чіткої реалізації Мінських домовленостей", - стверджували у Кремлі.