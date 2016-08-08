Лавров стверджує, що Україна запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" під час саміту G20

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив Лавров, Україна, Німеччина, Франція та Росія можливо проведуть зустріч на полях саміту G20 для обговорення мирного процесу в Україні.

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Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться у китайському місті Ханчжоу.

Лавров сказав журналістам, що пропозиція провести чотирьохсторонню зустріч надійшла з Києва і що Росія буде готова для цієї зустрічі.