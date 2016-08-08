Лавров стверджує, що Україна запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" під час саміту G20
20:59, 08 серпня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляє, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) під час щорічного саміту "Великої двадцятки ", який відбудеться 4-5 вересня у Китаї.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Як заявив Лавров, Україна, Німеччина, Франція та Росія можливо проведуть зустріч на полях саміту G20 для обговорення мирного процесу в Україні.
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Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться у китайському місті Ханчжоу.
Лавров сказав журналістам, що пропозиція провести чотирьохсторонню зустріч надійшла з Києва і що Росія буде готова для цієї зустрічі.
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