Виборчком позбавив Павла Лазаренка депутатських повноважень

Дніпропетровська територіальна виборча комісія сьогодні, 30 серпня, припинила повноваження екс-прем`єра Павла ЛАЗАРЕНКА як депутата Дніпропетровської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Дніпропетровської облради повідомив голова комісії Анатолій ГАЛКА.

За його інформацією, 31 липня набуло чинності рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська. Суд зобов`язав комісію зняти депутатські повноваження з П.ЛАЗАРЕНКА у зв`язку з тим, що з 1998 року П.ЛАЗАРЕНКО не проживає на території області і не є членом територіальної громади.

А.ГАЛКА також заявив, що до складу облради замість П.ЛАЗАРЕНКА введено Віталія ЗАДОРОЖНЬОГО.

У свою чергу депутат Блоку Лазаренка Іван ЛАЗАРЕНКО заявив про незаконність рішення суду. «У законі про місцеві вибори такої вимоги, як проживання, немає», - зазначив він. І.ЛАЗАРЕНКО також завив про порушення судової процедури. «Були порушені терміни оскарження. Якщо законом передбачено 5-денний термін, то в даному випадку позовна заява була подана пізніше, через 30 днів», - додав він.

Дніпропетровська облрада нараховує 100 депутатів.

Як повідомлялося, після арешту в 1999 році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в`язниці в США в очікуванні суду. В 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів. Виголошення вироку в справі колишнього українського прем`єра кілька разів відкладали, але 25 серпня 2006 року американський суд засудив П.ЛАЗАРЕНКА до дев`яти років позбавлення волі й присудив сплатити 10 млн. дол. штрафу за здирство грошей і спробу їх відмивання.

Адвокати колишнього прем`єр-міністра України мають намір оскаржити вирок.