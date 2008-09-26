Експерти пояснюють провал коаліційних переговорів БЮТ із ПР

Нова коаліція БЮТ та «Нашої України» за участі блоку Литвина можлива, але не буде стабільною, переконані політологи.

Коаліційна угода між БЮТ, блоком «Наша Україна – Народна самооборона» та блоком Литвина може бути погоджена вже у понеділок. Так оцінив підсумки коаліційних переговорів у четвер голова парламентської фракції БЮТ Іван Кириленко. Цього не виключив Володимир Литвин та голови семи з дев’яти партій пропрезидентського блоку. Натомість лідери «Народного союзу «Наша Україна» від імені цілого блоку висунули додаткові вимоги до БЮТ. Директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран назвав це намаганням зберегти політичний вплив «Нашої України» задля збереження шансів на висунення Віктора Ющенка єдиним кандидатом на другий президентський термін. Навіть у разі досягнення компромісу між трьома політичними силами, як вважає політолог Віктор Небоженко, така коаліція не проіснує довше, ніж до нового року. Провал коаліційних переговорів БЮТ з Партією регіонів експерти пояснюють не лише ідеологічними розбіжностями, а й несумісними кадровими апетитами обох політичних сил.

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