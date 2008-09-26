Дехто з НУ-НС готовий підписати коаліційну угоду навіть без тексту?

“Наша Україна – Народна самооборона” ухвалюватиме рішення про входження до коаліції виключно на засіданні фракції, і тому жоден збір підписів деяких представників НУ-НС за створення нової коаліції не має юридичних наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи збір підписів у парламенті щодо створення нової коаліції у складі НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина. На даний час відомо, що зібрано 19 підписів депутатів від “Наша Україна – Народна самооборона”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, на сьогодні дехто з представників НУ-НС готовий підписати угоду про створення коаліції навіть за відсутності тексту цієї угоди. «Але, вибачте, це не моя позиція. Має бути текст, який відображає світоглядні позиції», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО запевнив, що ці підписи «не матимуть жодних політико-правових наслідків».

Крім того, він повідомив, що сьогодні відбулося засідання фракції НУ-НС, на якому жоден з депутатів не повідомив про цей збір підписів. «Якщо хтось хоче створити коаліцію, яка забезпечить прем’єрство нинішньому прем’єру ще на два-три місяці, то це не та відповідь, яка має бути надана політичними силами», - вважає він.

Крім того, за його словами, на засіданні фракції сьогодні ніхто не порушував питання про висловлення недовіри керівництву фракції.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що сьогодні відбудеться засідання політради блоку НУ-НС.