В Україні створено Державний НДІ митної справи

Кабінет міністрів України постановою № 852 від 24 вересня 2008 року за пропозицією Державної митної служби утворив на базі Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби Державний науково-дослідний інститут митної справи.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Державний науково-дослідний інститут митної справи віднесено до сфери управління Держмитслужби.

Фінансування утворення інституту здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених Державній митній службі у державному бюджеті України на 2008 рік.

Згідно з постановою уряду, Державна митна служба в двомісячний строк має затвердити статут, структуру та штатний розпис інституту та здійснити інші заходи щодо його матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Оплата праці співробітників інституту здійснюватиметься на рівні та на умовах, визначених для посадових осіб і працівників Державної митної служби.