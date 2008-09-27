Іракський міністр сказав комплімент Огризку

Міністр закордонних справ Іраку Хошіяр ЗЕБАРІ високо оцінює внесок України у встановленні у його державі миру та безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ 26 вересня у Нью-Йорку у рамках участі у 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони висловилися за подальше поглиблення двостороннього співробітництва. Міністр закордонних справ України запросив іракського колегу відвідати Україну з робочим візитом. За попередньою домовленістю, такий візит відбудеться до кінця поточного року. У його рамках заплановано підписати Протокол про співробітництво між зовнішньополітичними відомствами.

Було також відзначено важливість поглиблення економічної співпраці. У цьому зв’язку досягнуто домовленості про проведення у жовтні-листопаді ц.р. чергового засідання Міжурядової комісії.