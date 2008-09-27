Тимошенко упевнена, що Україна та Польща зіграють у фіналі Євро-2012

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вітає рішення виконкому УЄФА стосовно Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, за її словами, Україна та Польща показали прекрасний результат підготовки та на ділі продемонстрували, що лозунг „Дві країни - одна команда” - це не лише слова.

„Дякую за це українським урядовцям та Федерації футболу України, прем’єр-міністрові Польщі Дональду ТУСКУ, польським партнерам, всім тим, хто кожного дня наближує свято футболу”, - заявила прем‘єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що футбол - це не лише спорт: за 17 років Незалежності Андрій ШЕВЧЕНКО зробив для визнання України в світі набагато більше, ніж усі міністри, чиновники та депутати разом взяті.

Прем‘єр впевнена, що Україна та Польща не лише гідно проведуть Євро-2012, а й зіграють у фіналі. „Ми не лише прекрасно організуємо чемпіонат. Я впевнена, що команди України та Польщі обов‘язково зіграють у фіналі на нашому чудовому Олімпійському стадіоні”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Виконавчий комітет УЄФА прийняв остаточне рішення про проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі.

Водночас інспектори УЄФА висловили ряд критичних зауважень з приводу темпів підготовки інфраструктури до чемпіонату.