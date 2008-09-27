Ющенко задоволений відродженням історичної пам'яті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що козацька пісня є одним із найдорогоцінніших скарбів, що їх у спадок нам залишили наші предки. На цьому Глава держави наголосив, вітаючи учасників, гостей і організаторів VII Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда», що традиційно проводиться у Тернополі.

«Вважаю, що козацька пісня є одним із найдорогоцінніших скарбів, що їх у спадок нам залишили наші предки. У ній велич і невмирущість українського національного духу, у ній мужність і доблесть борця за честь і свободу Батьківщини, у ній безмежна творча сила нашого народу», -наголошується у вітанні, текст якого розміщено на Офіційному сайті Президента.

В.ЮЩЕНКО висловив задоволення, що цей фестиваль "плекає стародавні пісенні традиції України, залучає молоде покоління до слави наших прадідів-запорожців, відроджує історичну пам`ять, єднає всіх нас у велику українську родину".

Президент побажав усім його учасникам та гостям високого натхнення та творчих успіхів. «Нехай нова зустріч з мистецтвом сповнює кожного з вас теплом любові до України та гордістю за свій народ», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Тернополі стартував VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні “Байда”. На нього прибули майже 40 колективів з різних регіонів України.

Конкурсна програма почалася зранку у драматичному театрі. По тому виступи продовжилися на Театральному майдані та Співочому полі.

У неділю, 28 вересня, після урочистої літургії у Надставній церкві учасники фестивалю пройдуть колоною від ставу центральною вулицею - Руською до Театрального майдану, де відбудеться нагородження переможців.

Після цього з 14.00 до 18.00 триватиме заключний гала-концерт на Театральному майдані.

Водночас у неділю в рамках фестивалю відбудеться Велика рада Українського козацтва, на яку з’їдуться члени цієї організації з різних регіонів країни. А сьогодні у Духовному центрі ім. Данили Галицького вони освятять хрест, встановлений у пам’ять про жертв Батуринського геноциду 1708 року.