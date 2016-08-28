Сьогодні у 7 об’єднаних громадах проходять перші вибори місцевих голів та депутатів.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

«Це значить, що ще 7 громад зможуть самостійно розпоряджатися своїми ресурсами, розставляти пріоритети розвитку та спільно з мешканцями будувати нову якість життя на своїх територіях», - зазначив Зубко.

Як повідомлялося, ЦВК в червні призначила перші вибори на 28 серпня 2016 року у 7 об’єднаних громадах: в Іллінецькій міській та Вапнярській селищній об’єднаних громадах Вінницької області; у Люблинецькій селищній об’єднаній громаді Волинської області, у Долинській сільській об’єднаній громаді Запорізької області, у Мирогощанській, Локницькій та Козинській сільських об’єднаних громадах Рівненської області.