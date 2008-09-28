УНП проведе акцію «Зупини антиукраїнський наступ!»

Сьогодні, 28 вересня, в обласних центрах України Українська Народна Партія проведе акцію «Зупини антиукраїнський наступ!», направлену проти русифікації державної служби в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УНП, в наступні дні акцію передбачається продовжити також в районних центрах.

Причиною для проведення акції стало голосування 19 вересня в 2008 р. у Верховній Раді України, під час якого Блок Юлії Тимошенко спільно з Партією регіонів і Комуністичною партією підтримав законопроект Віктора ЯНУКОВИЧА «Про державну службу».

У статті 21 цього законопроекту серед кваліфікаційних вимог для працівників і кандидатів на роботу в державних органах передбачено обов`язкове вільне володіння російською мовою. Тобто, в Україні на роботу не буде прийнятий жоден чиновник, який не володіє російською.

«Такі зміни ведуть до витіснення української мови з державних структур. Вони суперечать статті 10 Конституції України, тобто є антиконституційними», - підкреслив лідер УНП, народний депутат Юрій КОСТЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”). "В час голосування за законопроект Віктора ЯНУКОВИЧА БЮТ, спільно з Партією регіонів, зробив крок до державного статусу російської мови», – додав він.

На думку депутата, такий «формально не оголошений союз двох найбільших фракцій» є «тим більше небезпечним, що він має конституційну більшість».

«У зв`язку з цим кричущим голосуванням УНП хоче привернути увагу українських громадян до питання політичної відповідальності блоків, які йшли під демократичними гаслами. Я переконаний: випадкових голосувань у питаннях, що стосуються державності, не буває», - підкреслив Ю.КОСТЕНКО.