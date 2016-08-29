Кабмін дозволив дітям загиблих учасників АТО отримувати безкоштовну вищу освіту

Відповідну постанову від 22 липня 2016 року № 529 опубліковано на Урядовому порталі.

"Установити, що діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення АТО, зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах його обсягів на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році, затверджених постановою Кабінету міністрів від 6 липня 2016 року № 408 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 54, ст. 1898)", - йдеться у документі.

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Зазначається, що державним замовникам, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, доручено вжити заходів щодо зарахування до таких закладів на місця державного замовлення таких дітей.