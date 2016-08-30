Яценюк – першокурсникам Чернівецького університету: я переконаний в успіху нашої країни, ставте перед собою найвищі цілі

Як повідомляє прес-служба «Народного фронту», також у церемонії взяла участь також міністр освіти і науки України, представник НФ Лілія Гриневич.

Яценюк зазначив, що 25 років тому так само був посвячений у студенти Чернівецького університету.

«25 років тому – це саме тоді, коли українська держава відновила свою незалежність. Імперія зла впала, Радянський Союз розпався. І ми тоді, як молоде покоління, і наші батьки крок за кроком рухали вперед українську незалежність».

«Мало хто уявляв, що нащадки радянського режиму залишились в Кремлі. І російська недоімперія буде робити все, щоби знищити нашу молоду, але сильну державу», - сказав він.

Яценюк також згадав про парад до 25-ліття української незалежності: «Нова техніка, нове озброєння, побудована нова армія, Національна гвардія, нова українська поліція, збережені робочі місця, профінансований бюджет, - це нам вдалося зробити навіть попри російську військову агресію. Та найважливіше нове - це не танки і не озброєння. Це очі - очі українських вояків та громадян, які пишаються тим, що є громадянами держави, яка єдина в Європі стримала російську військову армаду».

«Так, ми в стані війні. І кожен з нас повинен робити все для того, щоби ця війна стала переможною», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Ця війна – це про свободу і незалежність нашої країни і кожної людини. Ці молоді люди, які сьогодні тут, отримали реальний шанс - вони наступні 25 років будуть далі будувати країну», - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що переконаний в успіху нашої країни: «Але успіх країни залежить в першу чергу від кожної людини».

Він звернувся до першокурсників: «Ставте найвищі цілі - меж нема. Яку ви ціль для себе поставите, того ви досягнете. І вами будуть пишатися ваші батьки, наші викладачі, наше рідне місто Чернівці і вся країна. Тому що найвища цінність країни – це людина».

Лідер «Народного фронту» побажав студентам впевненості у собі: «Життя дуже непросте. Якщо ви думаєте, що це рівна нива – ні. Життя – це вічне змагання і вічна боротьба. Для того, щоб прийти до перемоги, треба пережити декілька поразок, треба буде впасти. Але після кожного падіння ви повинні вставати і йти далі. Іти і перемагати».

«Хай Бог береже Україну, українське військо, нашу родину, наше місто і наш університет», - сказав Яценюк.