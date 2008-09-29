У Ющенка побачили, що Литвин боїться продешевити

Чітка визначеність лідера блоку свого імені Володимира ЛИТВИНА щодо програмних та кадрових вимог могла б прискорити формування коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко, “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявила радник Президента України Лідія ПОРЕЧКІНА.

Вона нагадує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв про свою прихильність відновленню у розширеному форматі демократичної коаліції.

«Президент України закликав парламентські сили до формування нової більшості за принципом «не коаліція заради портфелів, а коаліція заради України». Базові вимоги глави держави до програми першочергових дій такої коаліції усім відомі. Натомість потенційні партнери по такій більшості ніяк не можуть визначитися, що вони хочуть. Замість переговорів по суті питань, які стоять на непростому порядку денному України, ми бачимо чергову серію серіалу «Країні потрібен ЛИТВИН», - зауважила Л.ПОРЕЧКІНА.

«Видається, що Володимир ЛИТВИН занадто увійшов у роль «золотої акції» і чи то боїться «продешевити» у кадрових запитах, чи то уникає реальної відповідальності. За інформацією, що циркулює у кулуарах парламенту, кадрові запити лідера однойменного блоку дуже амбіційні і дуже мінливі - від крісла голови Верховної Ради - до портфеля прем‘єр-міністра України», - зазначила Л.ПОРЕЧКІНА.

На думку радника Президента України, як тільки БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина сформують спільну програму дій, на решту питань - у тому числі кадрових - набагато легше буде дати відповідь.

«За Президентом України затримки не буде - кандидатура прем‘єр-міністра від новосформованої коаліції буде внесена до парламенту невідкладно», - переконана Л.ПОРЕЧКІНА.