НУ-НС не став щадити самолюбність БЮТ: новий ультиматум – «конкретніший»

Учора ввечері політрада блоку "Наша Україна–Народна самооборона" погоджував нову редакцію програмних принципів діяльності парламентської коаліції, пише Комерсант-Україна . (Перша редакція цього документа була прийнята на політраді партії "Наша Україна" тиждень тому). Розглядалися два варіанти, підготовлені двома заступниками глави фракції НУНС – Романом Зваричем і Борисом Тарасюком. Видання повідомляє що, після обговорення була змінена структура документа. Тепер він складається з трьох розділів, що містять принципи діяльності нової коаліції (внутрішня і зовнішня політика, захист демократії і європейського вибору), і преамбули, в яку винесені найбільш спірні тези. Зокрема, в преамбулу запропоновано внести оцінку російський-грузинського конфлікту і вимогу скасувати антиконституційні закони, ухвалені депутатами від БЮТ і Партії регіонів. Частина членів політради пропонували пом`якшити "досить різку" оцінку дій БЮТ в документі і утриматися від "завдання удару по самолюбності БЮТ", але з цим не погодилися три учасники блоку НУНС: "Наша Україна", Українська народна партія і УРП "Собор".

Решта частини документа, за словами членів політради, стала "конкретнішою". "Суть змін зводиться до переходу від загальнодемократичної риторики до конкретних зобов`язань", - сказав народний депутат Юрій Костенко (НУНС). Так, в документі вказані конкретні терміни виконання тих або інших завдань. "Якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то я запропонував поставити мету, щоб за десять років країна перейшла до європейських стандартів. Якщо говорити про ПДЧ, то вже в 2008 році коаліція має узяти зобов`язання добитися його отримання", - зауважив пан Костенко.

У БЮТ до чергового варіанту принципів, що висуваютьсяНУНС, поставилися скептично. "Не можна починати домовленості з ультиматумів і вимог щось скасувати або когось засудити. По суті, нам говорять: `Станьте такими, як ми хочемо, тоді ми з вами дружитимемо`. Не можна так ставити питання. Чим більше нам висувають умов, тим далі вони (НУНС) віддаляють можливість створення коаліції", - заявив народний депутат Віталій Палило (БЮТ).