Семенюк вирішила стати крутішою за Тимошенко?

Голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-CАМСОНЕНКО виступає за ухвалення закону про реприватизацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, на думку В.СЕМЕНЮК-CАМСОНЕНКО, «потрібно ухвалювати закон про реприватизацію. Потрібно виправляти помилки, в результаті яких 18 мільйонів українських громадян одержали замість акцій папірці».

Вона вважає, що «якби БЮТ дотримувався домовленостей про ухвалення закону щодо реприватизації, які були досягнуті під час Помаранчевої революції, і проголосував за даний закон, він би вже був. Але ні Кабінет міністрів ТИМОШЕНКО, ні їх фракція слова не стримали, і не підтримали закон, коли він був виставлений на голосування. Тому закону, який би захистив права людей на роботу і зарплату, немає».

За словами голови ФДМУ, такий закон дозволив би повернути у власність держави «лежачі» підприємства і відновити виробництво або знайти для них ефективного власника.

«Сьогодні лише 53% приватизованих підприємств працюють відносно добре. Але, враховуючи те, що велика кількість підприємств були продані за сертифікати, держава не має ніяких важелів впливу на них, і тому повернути неефективні підприємства у власність держави без спеціального закону немає можливості. Ваучерна приватизація - це злочин проти народу», - наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Нагадаємо, що раніше нинішній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово висловлювалася на користь реприватизації промислових підприємств. Правда, в її планах фігурував чіткий перелік підприємств, а також дещо інша причина. Повертати у власність держави ТИМОШЕНКО пропонувала приватизовані з порушеннями промислові об`єкти.

Скажімо, горезвісна реприватизація (з подальшим перепродажем) Криворіжсталі пройшла саме під знаком визнання судом порушень приватизаційної процедури.

Правда, з часом лідер БЮТ змінила своє ставлення до питання, заговоривши спершу про доплату за приватизоване підприємство як про спосіб компенсації за занижену вартість приватизованого об`єкту, а потім і взагалі кілька разів публічно забороняла журналістам згадувати при ній слово "реприватизація"...