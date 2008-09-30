Балога готує Тимошенко до безсонних ночей і нервових стресів

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ висловлює здивування “бурхливою реакцією” очільників БЮТ та особисто Юлії ТИМОШЕНКО на повідомлення у ЗМІ про можливе повернення цього року колишнього прем’єр-міністр Павла ЛАЗАРЕНКА в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Якщо Юлія Володимирівна переконана у власній непогрішності та непричетності до жодної з оборудок Павла Івановича, тоді їй немає чого боятися», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Як повідомляють адвокати П.ЛАЗАРЕНКА, термін ув‘язнення, призначений американським судом екс-прем‘єр-міністру України, закінчується цього року. Можливо, комусь хотілося б, щоб «справа ЛАЗАРЕНКА» в Україні залишилася без належної правової оцінки, а сам Павло Іванович як фігурант кримінальних справ взагалі не повертався на Батьківщину. Такий «тихий» сценарій убезпечив би колишніх соратників і партнерів ЛАЗАРЕНКА від можливих нервових стресів і безсонних ночей», - зазначив заступник глави Секретаріату.

«Однак за такого сценарію можливим є продовження політичних спекуляцій «справою ЛАЗАРЕНКА», які ми спостерігали практично під час кожної виборчої кампанії. Очевидно, що Ю.ТИМОШЕНКО, як колишня політична соратниця та бізнес-партнер П.ЛАЗАРЕНКА, мала б бути чи не найбільше зацікавлена у відстоюванні свого доброго імені, а відтак, щоб усі юридичні крапки над «і» у цій справі були розставлені», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що попри історичну давність справи П.ЛАЗАРЕНКА, український народ досі не знає правди про найгучніший за останніх 17 років корупційний скандал.

«У цьому зв‘язку нервова реакція Ю.ТИМОШЕНКО на новину про повернення П.ЛАЗАРЕНКА дає скептикам, які не вірять у психічну неврівноваженість прем‘єра, підстави для вибудовування різних гіпотез. Наприклад, що під час зустрічей у Кремлі, які нібито підтверджені на 2 жовтня, лідер БЮТ проситиме про нейтралізацію «фактора ЛАЗАРЕНКА» та недопущення його повернення у руки українського правосуддя. У тому числі шляхом порушення у Росії кримінальних справ щодо П.ЛАЗАРЕНКА», - припустив заступник глави Секретаріату.

«Ми далекі від думки про реальність таких прогнозів, адже подібного роду послуги російської сторони надто дорого коштуватимуть», – наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 25 вересня перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей з американською стороною про можливу екстрадицію в Україну колишнього прем`єр-міністра П.ЛАЗАРЕНКА.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 29 вересня заявила, що не виключає, що для боротьби з нею може бути використана й екстрадиція П.ЛАЗАРЕНКА.

«Я стежу за тим, що заради боротьби з ТИМОШЕНКО розпускаються верховні ради, руйнують демократичні коаліції, завозиться в Україну за імпортом ЛАЗАРЕНКО, ще якісь дії робляться, укази готуються про розпуск парламенту і призначення нового прем`єр-міністра, які друкуються в Інтернеті… Я думаю, що Президенту вже доречно замість того, щоб руйнувати країну, випустити указ про заборону ТИМОШЕНКО», - сказала прем`єр.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки продовжуються слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.