Литвин зрозумів, що виборів не уникнути

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН запропонував виступити посередником на переговорах між фракцією Блоку Юлії Тимошенко та фракцією Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”. Про це В.ЛИТВИН повідомив в інтерв’ю "Українській правді", зазначивши, що сьогодні його було запрошено на зустріч керівників фракцій з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

"Я під`їхав, там зібралася велика група депутатів від НУ-НС і БЮТ. Я виклав своє бачення і після цього поїхав, бо в мене була запланована зустріч", - сказав В.ЛИТВИН.

Він повідомив, що його блок братиме участь у переговорах, "якщо йтиметься про створення нової коаліції, а не приєднання або заманювання до існуючої".

"У нас повинна бути можливість реалізувати свою політику в рамках коаліції. І щоб не було кидків, які одна сторона демонструє до іншої", - додав він.

"Розбіжності між БЮТ і НУ-НС вони мають залагодити власними силами. Я готовий виступити в ролі посередника", - сказав В.ЛИТВИН.

Однак при цьому він додав, що представники цих двох сил "не хочуть чути один одного".

"Вірогідність коаліції є невеликою. Більш реально, що країна буде поставлена в умови, коли треба буде піти на нові дочасні вибори", - зазначив В.ЛИТВИН.