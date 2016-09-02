ГПУ до кінця року передасть до суду справу щодо Януковича в частині держзради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

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За його словами, за результатами дослідження понад 3,6 тис. бойових та інших документів експерти визначили ключові фактори, які призвели до загибелі людей, тимчасової окупації АРК, Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Фактор перший: державна зрада колишнього президента (Віктора) Януковича, керівництва ЗСУ (екс-міністра оборони Павла) Лебедєва, (екс-командувача ВМС Дениса) Березовського, (екс-начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Юрія) Ільїна, правоохоронних органів – (екс-голови СБУ Олександра) Якименка, (екс-голови МВС Віталія) Захарченка, (екс-командувача Внутрішніх військ Станіслав) Шуляка та інших», - повідомив Луценко.

Генпрокуратура «продовжує розслідування цієї частини справи, і в рамках загальної справи екс-президента Януковича ми плануємо направити її в частині державної зради до суду протягом поточного року», - запевнив Луценко.