Новий поворот у політичному протистоянні в Україні

БЮТ приймає усі ультимативні умови "НУ-НС" для створення коаліції трьох. Про це напередодні несподівано заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

І пояснила, що не хоче дати підстав для знищення демократичної коаліції, зради України і дострокових виборів.

У щирості прем`єрки Віктор Ющенко хоче переконатися вже сьогодні, коли БЮТ у парламенті має зректися рішень, ухвалених у вересні разом з Партією регіонів. Інакше перевиборів не уникнути, попереджає глава держави.

А спікер Арсеній Яценюк заявив – якщо у трьох фракцій насправді є бажання порозумітися, то на всі переголосування і поновлення коаліції треба 15 хвилин часу.

ICTV