Новий поворот у політичному протистоянні в Україні
08:26, 02 жовтня 2008Політика
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Ющенко хоче переконатися у щирості БЮТ
БЮТ приймає усі ультимативні умови "НУ-НС" для створення коаліції трьох. Про це напередодні несподівано заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.
І пояснила, що не хоче дати підстав для знищення демократичної коаліції, зради України і дострокових виборів.
У щирості прем`єрки Віктор Ющенко хоче переконатися вже сьогодні, коли БЮТ у парламенті має зректися рішень, ухвалених у вересні разом з Партією регіонів. Інакше перевиборів не уникнути, попереджає глава держави.
А спікер Арсеній Яценюк заявив – якщо у трьох фракцій насправді є бажання порозумітися, то на всі переголосування і поновлення коаліції треба 15 хвилин часу.
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