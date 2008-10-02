Тимошенко не подали літак до Москви

У зв`язку з тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вилетів до Львова на літаку, що призначався для польоту Юлії ТИМОШЕНКО до Москви, прем`єр-міністр України і українська делегація у супроводі журналістів відправляться до Москви чартерними рейсами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в аеропорту «Бориспіль» повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, яка дізналася про те, що її літак буде зайнятий Президентом, перебуваючи в аеропорту.

«Зараз ми шукаємо чартерні літаки, щоб якось дістатися до Москви», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що їй ніяк не пояснили зміни з рейсами, що виникли.

Вона зазначила, що у зв`язку з непередбаченими обставинами, можливо, що всі супроводжуючі її в поїздці – урядова делегація і журналісти, добиратимуться до Москви різними літаками.

Вона наголосила, що візит і переговори пройдуть сьогодні у будь-якому разі.

«У нас немає іншого виходу, так що готуйтеся, зараз шукатимемо літаки, орендуватимемо чартерні… які можливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні літак Президента України В.ЮЩЕНКО здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль». За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадку було здійснено у зв`язку з технічними несправностями літака. Він перебував у повітрі 20 хвилин.

Як сказала І.ВАННИКОВА, зараз Президент пересідає на резервний літак Іл-62 і відправляється до Львова з робочою поїздкою.

Водночас, як повідомило УНІАН джерело, Ю.ТИМОШЕНКО в цей час також перебувала в аеропорту, проте, порушуючи протокол, не підійшла до Президента привітатися, а відразу зайшла до Залу офіційних делегацій.