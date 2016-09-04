Олланд запропонував Путіну обговорити подальшу взаємодію в рамках "нормандського формату"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, розмова президентів двох країн відбулася у китайському місті Ханчжоу, куди лідери двох країн прибули для участі у саміті «Групи двадцяти».

Читайте такожФранція та Німеччина порушать питання мирного процесу в Україні на саміті G20«Я думаю, що ми маємо обговорити ситуацію в Сирії й Україні, бо всі ми беремо участь у вирішенні цих проблем. Що стосується України, то необхідно обговорити подальшу взаємодію в рамках «нормандського формату», - сказав Олланд.

Говорячи про ситуацію в Сирії, він відзначив необхідність вести справу до повноцінного діалогу.

«Незважаючи на те, що з усіх боків були вже ухвалені певні військові рішення, тим не менш, ми маємо вести справу до розв’язання цієї кризи політичними методами. Думаю, всі ми поділяємо загальну мету, яка полягає в боротьбі з тероризмом», - зазначив президент Франції.

За словами Олланда, він хотів зустрітися з Путіним «особисто» в рамках «двадцятки», оскільки політичні проблеми мають економічні наслідки.

«Коли є війни, коли є конфлікти, тероризм і біженці – все це має наслідки і для економіки, не кажучи вже про страждання, які відчувають народи, котрі стикаються з такими проблемами», - сказав він.

«До того ж я хотів би обговорити підготовку візиту, який ви плануєте здійснити до Франції в жовтні. В рамках цього візиту передбачається низка символічних жестів, зокрема інавгурація Російського центру», - сказав Олланд.

У свою чергу, Путін відзначив, що під час зустрічі є можливість поговорити щодо двосторонніх відносин і щодо проблем, які «вважає гострими, і у розв’язанні яких ми беремо участь».

«Ми досить довго сьогодні говорили про міжнародні, світові економічні проблеми, займимося маленькими, скромними питаннями, які стосуються Франції та Росії», - сказав Олланд.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що останні події в Криму, коли ФСБ Росії звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою відмовитися від зустрічі в «нормандському форматі» в Китаї.

24 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що його переговори з президентом Франції й канцлером Німеччини дають надію на відновлення найближчим часом «нормандського формату».