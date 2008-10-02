У Тимошенко наполягають, що Ющенку віддали урядовий літак

Державне управління справами не виконало своїх функцій, не надавши літак для робочого візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

“Якщо Секретаріат Президента вважає, що урядовий літак був резервним для Президента, то тоді Державне управління справами не виконало свої функції й не надало українській делегації літак для візиту в Москву з метою проведення міждержавних переговорів у Росії, на які було отримано директиви Президента”, - заявила М.СОРОКА.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 жовтня, літак Президента Віктора ЮЩЕНКА, на якому він мав летіти до Львова, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль".

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка відбулася через технічні несправності літака. Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

Своєю чергою Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент вилетів до Львова на літаку, який призначався для її польоту в Москву. У столицю Росії прем`єр вирушила чартерним авіарейсом.

Водночас у Секретаріаті Президента спростовують заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що В.ЮЩЕНКО нібито забрав у неї літак.

Керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила, що за канонами безпеки на виліт Президента завжди готують два літаки – основний і резервний. Президент після аварійної посадки вилетів до Львова саме на своєму резервному літаку, сказала вона.

Л.МУДРАК також нагадала, що Державне управління справами має п`ять літаків, які обслуговують вище керівництво держави: Президента, прем`єр-міністра та голови Верховної Ради.