ВР розпочала розгляд п’яти законів, заветованих Ющенком

Верховна Рада України, за домовленістю фракцій БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”, розпочала розгляд п’яти заветованих Президентом законів від 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що на погоджувальній раді між трьома фракціями – БЮТ, НУ-НС та Блоком Литвина – не досягнуто домовленості про порядок денний.

За його словами, «Блок Литвина не готовий підписуватися під тим розкладом, який формувався».

Він зазначив, що у зв’язку з тим, що фракцій НУ-НС та БЮТ є більше, ніж 226 голосів, то вони мають право формувати порядок денний. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що відповідно до регламенту Верховної Ради у випадку, коли парламент не підтримує пропозицій Президента до заветованого закону і коли не подолано вето на цей закон, то автоматично закон вважається відхиленим.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що йдеться про п’ять законів, які були проголосовані фракціями БЮТ та Партії регіонів: закон «Про внесення змін до закону України «Про Кабінет міністрів України», закон «Про тимчасові слідчі комісії, про спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», закон «Про внесення змін до деяких законів України», що стосуються повноважень Конституційного суду України, закон «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України», закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконуючих обов’язки голів місцевих державних адміністрацій)».