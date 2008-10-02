ВР скасувала законопроект про державну службу

Голосували БЮТ і НУ-НС

Верховна Рада України скасувала результати голосування щодо ухвалення у першому читанні проекту закону про Державну службу. Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 226 народних депутатів з 447 зареєстрованих у сесійній залі. Голосували фракції БЮТ (156 голосів) та НУ-НС (70 голосів). Відповідний проект закону був ухвалений у першому читанні 19 вересня.

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