ВР скасувала законопроект про державну службу

13:27, 02 жовтня 2008
Політика
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Голосували БЮТ і НУ-НС

 Верховна Рада України скасувала результати голосування щодо ухвалення у першому читанні проекту закону про Державну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 226 народних депутатів з 447 зареєстрованих у сесійній залі.

Голосували фракції БЮТ (156 голосів) та НУ-НС (70 голосів).

Відповідний проект закону був ухвалений у першому читанні 19 вересня.

 

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