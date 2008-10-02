Домовленість БЮТ і НУ-НС дала збій

Верховна Рада України не скасувала прийнятий у першому читанні проект закону про всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 225 народних депутатів з 446 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідний проект закону був ухвалений Верховною Радою України у першому читанні 19 вересня.

Після цього Верховна Рада України двічі намагалася повернутися до переголосування цього питання, однак знову голосували тільки 225 народних депутатів.