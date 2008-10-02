Домовленість БЮТ і НУ-НС дала збій
13:30, 02 жовтня 2008Політика
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Проект закону про референдум не скасували
Верховна Рада України не скасувала прийнятий у першому читанні проект закону про всеукраїнський референдум.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 225 народних депутатів з 446 зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідний проект закону був ухвалений Верховною Радою України у першому читанні 19 вересня.
Після цього Верховна Рада України двічі намагалася повернутися до переголосування цього питання, однак знову голосували тільки 225 народних депутатів.
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