Ющенко досі шкодує, що колись поставив оцінку Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився давати оцінку уряду, натомість порадивши працювати «з ранкової зорі і до останньої зорі».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи під час прес-конференції у Львові на запитання журналістів, яку оцінку уряду Юлії ТИМОШЕНКО він би поставив, В.ЮЩЕНКО категорично відмовився давати будь-які оцінки.

«Колись на прохання журналістів я вже дав оцінку роботи уряду Ю.ТИМОШЕНКО, про що шкодую по сьогоднішній день. Які можна ставити оцінки? Команда Ю.ТИМОШЕНКО ні піаром, ні шоу, а реформами і конкретними діями повинна показати себе», - наголосив В.ЮЩЕНКО, і порадив уряду «робити з ранкової зорі і до останньої зорі».

В контексті того, що уряд більше сконцентрувався на політиці, аніж на формуванні бюджету та реформуванню в державі, В.ЮЩЕНКО заявив: «Були відпрацьовані всі сценарії і сюжети, були вже розподілені місця, але вони не врахували реакції людей, не розрахували, що люди змінилися, вже самі хочуть впливати на перебіг подій. Суспільство підняло червону картку цьому сценарію, тому він і зірвався». І підсумував, що оцінку уряду можуть дати люди, суспільство.

«Мені хотілося, щоб уряд займався комунальними проблемами, а не працював на камеру і шоу», - сказав В.ЮЩЕНКО і зазначив, що час сам розставить всі оцінки.