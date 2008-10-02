Партія регіонів розказала, що вона думає відтепер про БЮТ

Партія регіонів звинувачує БЮТ у безпринципності та безвідповідальності у зв’язку з тим, що ця фракція підтримала сьогодні у Верховної Раді скасування ряду законів.

Про це йдеться у поширеній сьогодні заяві прес-служби Партії регіонів.

“Голосування БЮТ у парламенті 2 жовтня ще раз засвідчило той факт, що ця політична сила керується у своїх діях не політичними переконаннями, не принципами, а виключно вузькопартійними інтересами. І в основі інтересу БЮТ лежить сьогодні збереження прем’єрського крісла за їхньою лідеркою. З тим, щоб мати фінансовий та адміністративний ресурс на майбутні президентські вибори, і щоб з допомогою того ресурсу маніпулювати виборцями, як БЮТ це робив завжди”, - йдеться у заяві.

Прес-служба Партії реназиває “аморальним” сьогоднішнє голосування БЮТ у парламенті. “Такий шлях немає перспективи, тому що підступ і відступництво ніколи не породжували довір’я. Тому що будувати справедливе суспільство можна лише на чесних правилах і на відповідальності за свої слова і вчинки. Сьогоднішнє відступництво БЮТ від тих рішень, які були прийняті в парламенті при спільному голосуванні з Партією регіонів – це демонстрація безвідповідальності та безпринципності. І цей день стане початком кінця політичної перспективи БЮТ і його лідери”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, Верховна рада скасувала ухвалений у першому читанні законопроект щодо державної служби, підтримала пропозиції Президента про відхилення законів про зміни до законів щодо СБУ і щодо голів держадміністрацій, скасувала зміни до закону про Конституційний Суд, закон щодо тимчасових слідчих комісій, а також зміни до закону про Кабінет міністрів. Такі рішення приймалися за голосуванням фракцій НУНС та БЮТ.