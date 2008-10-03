Путін: Рука Москви – в робочих мозолях

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН називає безпідставними і смішними звинувачення на адресу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про співпрацю з Кремлем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО в Москві.

«Нічого коментувати... На мій погляд, це виглядає смішно, комічно», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, він вперше почув про це із ЗМІ, у тому числі і про причетність Ю.ТИМОШЕНКО до отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Водночас він підкреслив, що ця ситуація «була б дійсно смішною, якби не було так сумно».

«Нам дуже шкода, що у нашого сусіда – великої європейської країни з 45 млн. населенням - ні як не припиняються внутрішньополітичні процеси, які не дозволяють нам вибудовувати довгострокові економічні відносини», - підкреслив прем`єр РФ.

В.ПУТІН відзначив, що під час переговорів постійно виникає питання: «Як буде далі?».

За його словами, Росія зацікавлена, щоб така ситуація в Україні швидше закінчилася. «Ми в цьому кровно зацікавлені і всіляко сприятимемо, якщо від нас щось залежить», - сказав В.ПУТІН, додавши, що сьогоднішні домовленості - кращий доказ того, що Росія прагне до стабільних відносин.

Водночас, він назвав вислів про причетність «руки Москви» до подій в Україні лише відомим штампом.

«Рука Москви – в робочих мозолях, тому що це рука російського народу, працелюбного, який за багато сторіч свого існування підтвердив, що Росія - це надійний партнер, країна, яка вибудовує відносини зі своїми сусідами на довгостроковій основі», - підкреслив В.ПУТІН, додавши, що сприймає Україну «як руку друга».