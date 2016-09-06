Кіпр заарештував €2 мільйони українського бізнесмена - ГПУ
11:55, 06 вересня 2016Політика
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Правоохоронці Кіпру заарештували 2 млн євро одного з українських бізнесменів.
REUTERS
Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник голови ГПУ Євген Єнін.
При цьому ім'я бізнесмена не називається. Наразі очікується рішення українського суду.
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"Буквально днями кіпріоти відгукнулися на наше люб'язне питання та арештували в себе 2 млн євро одного з українських бізнесменів, які чекатимуть вердикту українського суду", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Луценко вирушив на Кіпр, щоб вирішити питання повернення в Україну активів екс-чиновників.
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