Порошенко нагадав, що у деяких країнах досі страчують корупціонерів, але цей метод не для України

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив під час щорічного звернення у Верховній Раді.

"Прошу не піднімати галасу про політичні репресії. Краще починати усвідомлювати нові реалії. Справжнє полювання на корупціонерів вже почалося. І свій шанс потрапити в ці сіті має кожен, в кого є гріх за душею", - зауважив Порошенко.

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При цьому голова держави пояснив, що суспільство наразі ще не бачить цих відчутних змін у боротьбі з корупцією через те, що пройшло ще замало часу.

"Як кажуть в народі, поки все це нагадує спортивну рибалку: піймали, показали, відпустили…Можливо, лише за наявності судового вироку наші правоохоронні органи можуть звітувати суспільству", - додав він.

Водночас він констатував, що задля завершення судової реформи потрібно кілька років.

"Дорогі друзі, в світі існують країни, де корупціонерів страчують. Але навіть там досі, при чому час від час по крупному, беруть хабарі. Все це має переконати нас в необхідності зводити боротьбу з корупцією не лише до каральних методів, конче необхідних при тих вражаючих масштабах явища, яких воно набуло в Україні. Не менше потрібними і, на мою думку, більш ефективними є превентивні заходи, якими поступово знімаються прошарки ґрунту, найбільш родючі для корупції", - заявив президент

Одним з таких ефективних методів голова держави назвав систему "Прозоро".