Порошенко нагадав, що у деяких країнах досі страчують корупціонерів, але цей метод не для України
Президент зауважив, що ще ніколи не затримували чи не потрапляли під слідство така висока кількість високопосадовців.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив під час щорічного звернення у Верховній Раді.
"Прошу не піднімати галасу про політичні репресії. Краще починати усвідомлювати нові реалії. Справжнє полювання на корупціонерів вже почалося. І свій шанс потрапити в ці сіті має кожен, в кого є гріх за душею", - зауважив Порошенко.
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При цьому голова держави пояснив, що суспільство наразі ще не бачить цих відчутних змін у боротьбі з корупцією через те, що пройшло ще замало часу.
"Як кажуть в народі, поки все це нагадує спортивну рибалку: піймали, показали, відпустили…Можливо, лише за наявності судового вироку наші правоохоронні органи можуть звітувати суспільству", - додав він.
Водночас він констатував, що задля завершення судової реформи потрібно кілька років.
"Дорогі друзі, в світі існують країни, де корупціонерів страчують. Але навіть там досі, при чому час від час по крупному, беруть хабарі. Все це має переконати нас в необхідності зводити боротьбу з корупцією не лише до каральних методів, конче необхідних при тих вражаючих масштабах явища, яких воно набуло в Україні. Не менше потрібними і, на мою думку, більш ефективними є превентивні заходи, якими поступово знімаються прошарки ґрунту, найбільш родючі для корупції", - заявив президент
Одним з таких ефективних методів голова держави назвав систему "Прозоро".