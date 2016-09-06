Рада розглядає питання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що в парламенті пройдено всю процедуру, яка передбачена регламентом.

Причому сам Чаус очікувано не з'явився на засідання Ради.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

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Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

16 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що направив на розгляд профільного парламентського комітету подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт Чауса.

Сьогодні, 6 вересня, секретар Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий повідомив, що комітет рекомендував парламенту надати згоду на арешт Чауса.

Водночас, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя Чаус втік до Криму.