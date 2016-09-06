Парубій підписав постанови щодо надання ВР згоди на затримання та арешт Чауса

Як передає кореспондент УНІАН, спікер зробив це просто в сесійній залі, наголосивши, що парламент в цьому питанні свій обов'язок виконав.

Читайте такожСуддя Чаус втік до Криму – САП

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет. Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

16 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що направив на розгляд профільного парламентського комітету подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт Чауса.

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Чауса.