СБУ знайшла організаторів транзитного сервера на виборах 2004 року

Служба безпеки України встановила організаторів і виконавців фальсифікації виборів в 2004 році, які задіювали віртуальний сервер. Про це в інтерв`ю газеті "Сегодня" повідомив в.о. глави СБУ Валентин Наливайченко.

"В рамках цієї справи наші слідчі допитують багато людей, зокрема громадянина України Віктора Медведчука. Нами встановлені особи, які це все здійснювали. Було втручання в процес виборів і підрахунку голосів. Треба розуміти, що цей сервер — це не шматок заліза, який СБУ все знайти не може, немає, це певний комплекс дій, що привів до згаданого втручання. І головне, це спроба вплинути на підрахунок голосів і несанкціоновано міняти базу даних", - розповів Наливайченко.

Глава СБУ сподівається, що матеріали розслідування найближчим часом будуть передані до суду. "Але є і другий компонент, набагато важливіший. Ми вже одержуємо допомогу від наших партнерів в Європі, щоб на чергових (або позачергових) виборах не допустити нічого подібного, з-за кордону або з нашої території. Щоб жодна політсила не могла одержати і використовувати можливості втручання в сервер ЦВК. Так от, якщо хтось думає, що за великі гроші може замовити програму, яка допоможе «правильно перерахувати» голоси виборців, то, запевняю, цього точно не буде", - резюмував в.о. глави СБУ.