Тимошенко з Путіним знайшли форму: транзит дорожчає, газ дешевшає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що під час переговорів у Москві 2 жовтня була знайдена форма підвищення тарифу на транзит газу по території України, яка знизить ціну газу для нашої країни.

Про це прем`єр сказала сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи на прохання УНІАН свої колишні заяви про те, що підвищення тарифу на транзит може привести до зростання ціни на газ.

«Ми знайшли таку форму, яка не приводить до збільшення ціни на газ, а навпаки, приводить до зменшення ціни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єра, такого результату можна буде досягти за рахунок вартості технологічного газу, який використовується для прокачування через територію України до Європи.

«Вартість цього технологічного газу, я думаю, обговорюватиметься в окремому переговорному процесі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також підкреслила, що вартість транзиту наполовину складається з вартості технологічного газу.

«Від вартості цього газу залежить ціна на транзит», - сказала прем`єр.

Довідка УНІАН. Ціна постачання газу до України в 2008 році зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно із 130 дол. за тис. куб. м у 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м у 2006 році. При цьому ставка транзиту була збільшена в 2008 році з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.